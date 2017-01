March 1, 2005 by Paul R. Granda

The year 2004 was a busy one for environmental legislation in Quebec. In October, the province’s new used-oil stewardship regulations came into effect. Earlier in the year, draft legislation on industry funding for curbside recyling programs were introduced. And, by signing an Agreement on Environmental Assessment Cooperation in April, the federal government and Quebec government agreed to undertake cooperative environmental assessments for projects subject to both the Canadian Environmental Assessment Act and Quebec Environmental Quality Act.

At the end of last year, Quebec adopted Bill 44, An Act to amend the Act respecting the Ministre de l’Environnement, the Environment Quality Act and other legislative provisions. In this article, Paul R. Granda takes critical look at the new amendment and how it will affect businesses in Quebec.

Mr. Granda practises law at Gowlings in Montreal and has advised clients on environmental matters such as compliance, brownfield redevelopment, corporate transactions and review of environmental management systems.

Much like the global weather systems this winter, the inspection and control regime in Quebec is experiencing a sea change.

On December 14, 2004, the Quebec National Assembly adopted Bill 44 entitled An Act to amend the Act respecting the Ministre de l’Environnement, the Environment Quality Act and other legislative provisions. Bill 44 has two main objectives, the first of which is to grant the Minister of the Environment extended powers to make regulations to determine the information that a person or a municipality should be responsible for. Data may be required about the enterprise, facility or establishment to ensure ongoing supervision of the quality of the environment and, in the area of environmental protection, compliance with an international commitment or implementation of a Canadian intergovernmental agreement.

Specifically, the information can pertain to how, when and how often this information must be provided or to the presence, emission, deposit, issuance or discharge into the environment of contaminants. The contaminant origin, nature, composition, characteristics, quantity, concentration and location or receiving environment, as well as the parameters to be used to evaluate or measure the quantity or concentration of contaminants may all be requested. The information may vary with the category of facility, the nature of the contaminants involved, the quantity of such contaminants emitted, deposited, issued or discharged into the environment, and the technical characteristics of the apparatus or processes involved.

Inspection fees introduced

The second objective of Bill 44, and the main focus of this article, is the amendment made to Section 31 of the Environment Quality Act(EQA). This controversial amendment enables the government to regulate fees payable for examining documents and information provided to the Ministry of the Environment and inspecting facilities. These fees would apply to the holder of an authorization, approval, certificate, permit, attestation or permission to cover the costs of control and monitoring measures.

The fees may vary according to the nature of a holder’s activities; the characteristics of the facility; the nature, quantity and location of waste or stored, buried, processed or treated materials; the number of offences for which the holder has been found guilty; and, the nature and seriousness of those offences. The amendments foresee that any sums collected are to be paid into a green fund set up for that purpose.

This scheme had been criticized during the parliamentary commission that reviewed the initial version of Bill 44. Stakeholders were concerned that Ministry of the Environment inspectors could presumably increase inspections of industrial, commercial or agricultural facilities for purposes unrelated to environmental protection. For example, to satisfy public opinion or respond to pressures by influential groups or to complaints by competitors with the view of providing more revenue to this green fund. However, the government has nonetheless maintained its course of action.

Impacts to industry

The amendments to Section 31 of the EQA provide that the first regulation to be made under these new powers must be examined by a competent committee of the National Assembly before it is government-approved. While this appears to be reassuring for business, it remains that all subsequent regulations — including a regulation amending the first regulation — would not fall under this obligation.

The good news, though, is that the Minister may, on the conditions he determines, exempt holders who have set up an environmental management system that meets a recognized Quebec, Canadian or international standard from payment of all or part of the fees incurred for inspecting facilities and examining information or documents provided to the Minister. This addresses many concerns previously raised by stakeholders.

It is likely that the first regulation to be adopted will state the specific conditions to meet the exemption in whole or in part from the costs of inspection. On the other hand, it can be expected that those who do not operate in compliance will pay the price particularly if they have been found guilty of offences under the EQA or its regulations. As mentioned at the outset, the nature and the seriousness of those offences as well as the characteristics of the holder’s operations and/or his behaviour (thus requiring more specific, frequent or important control) will be considered when determining the costs the environment ministry claims.

Prior to Bill 44 being passed, a draft tarification document was published on the ministry’s website providing an idea of what could be expected as potential costs to be billed for its services or those of others (laboratory costs for example).

It appears from the tariff that the ministry has determined certain “micro sectors” of industrial and commercial activities that require more effort on its part with respect to their control and inspection.

The draft document lists the following micro sectors:

1) Residual materials (special waste disposal sites, solid waste and sludge incinerators, sanitary landfill sites receiving more than 100,000 tons/year);

2) Contaminated soils (disposal sites, thermal treatment facilities);

3) Hazardous materials (disposal sites, transfer centres, incinerators and treatment and disposal sites);

4) Quarries and sandpits (quarries having a fixed asphalt plant and/or cement plant, asphalt plants equipped with mixer and dryer with fume treatment);

5) Facilities which store or treat aluminum dross for more than 12 months;

6) Petroleum refineries;

7) Dismembering plants;

8) Basic chemical product manufacturers;

9) Wood treatment plants; and,

10) Out-of-use vehicle storage areas where vehicles are dismantled outside of an impermeable area within a building or under a shelter.

The environment ministry anticipates that there are approximately 500 establishments in these micro sectors. Faced with budget cuts and in the wake of its 2004 to 2007 modernization plan, the ministry created the Centre de contrle environnemental du Qubec (Qubec Environmental Control Centre) to develop and apply systematic programs to increase inspections and regulatory controls. The ministry has thus decided to take the necessary measures to cover the costs to control and inspect the culprits of environmental non-compliance.

Paul Granda is a partner with Gowling Lafleur Henderson LLP and the Montreal office Team Leader of the Gowlings' Environmental National Practice Group.

mation, e-mail paul.granda@gowlings.com.

L’anne 2004 aura t trs occupe en ce qui concerne la lgislation de l’environnement au Qubec. En octobre, les nouveaux rglements d’intendance ptroliers de la Province, sont entrs en vigueur. Plus tt dans l’anne, le projet de lgislation sur le financement des programmes de collecte des matires recyclables a t introduit. En outre, en signant un Accord de Coopration d’Evaluation Environnementale en avril dernier, le Gouvernement Fdral et le Gouvernement du Qubec ont consenti entreprendre des valuations environnementales coopratives pour des projets soumis la fois la Loi d’Evaluation environnementale, et la Loi de qualit de l’environnement du Qubec.

A la fin de l’anne dernire, Qubec a adopt le projet de loi 44, une Loi modifiant la Loi sur le ministre de l’Environnement, la Loi sur la qualit de l’Environnement et d’autres dispositions lgislatives. Paul R. Granda jette un il critique au nouvel amendement, examinant son impact dans le milieu des affaires au Qubec.

M. Granda qui exerce la profession d’avocat au sein du Cabinet Gowlings, Montral, a t amen au cours des annes, conseiller des clients sur diffrentes questions d’ordre environnemental se rapportant la conformit aux lois applicables, au ramnagement de sites contamins, des transactions d’entreprises et l’examen de systmes de gestion environnementaux.

l’instar des perturbations que connaissent les systmes mtorologiques mondiaux cet hiver, le rgime d’inspection et de rglementation environnementales du Qubec connat un profond changement.

Le 14 dcembre 2004, l’Assemble nationale du Qubec adoptait le projet de loi no 44 intitul la Loi modifiant la Loi sur le ministre de l’Environnement, la Loi sur la qualit de l’environnement et d’autres dispositions lgislatives. Le projet de loi 44 vise deux objectifs principaux, le premier tant de confrer au ministre de l’Environnement un pouvoir largi de dterminer par rglement les renseignements dont une personne ou une municipalit devrait tre responsable. Ces renseignements peuvent tre exigs au regard d’une entreprise, d’une installation ou d’un tablissement afin d’assurer une surveillance continue de l’tat de l’environnement et d’assurer, en matire de protection de l’environnement, le respect d’un engagement international ou la mise en uvre d’une entente intergouvernementale canadienne.

Tout spcialement, ces renseignements peuvent se rapporter aux conditions, aux dlais et la frquence dans lesquels les renseignements doivent tre fournis ou la prsence, l’mission, au dpt, au dgagement ou au rejet dans l’environnement de contaminants. Les renseignements peuvent galement se rapporter l’origine, la nature, la composition, aux caractristiques, la quantit, la concentration, la localisation ou au milieu rcepteur ainsi qu’aux paramtres qui seront utiliss pour valuer ou calculer la quantit ou la concentration des contaminants. Ces renseignements peuvent varier en fonction de la catgorie d’installation, de la nature des contaminants, de l’importance des missions, des dpts, des dgagements ou des rejets dans l’environnement et des aspects techniques des appareils ou des procds en cause.

Introduction de frais d’inspection

Le deuxime objectif du projet de loi 44, l’objet principal du prsent article, est de modifier l’article 31 de la Loi sur la qualit de l’environnement (LQE). Cette modification controverse permet au gouvernement d’tablir par rglement des frais exigibles afin d’examiner les documents et renseignements fournis au ministre de l’Environnement et d’inspecter les tablissements. De tels frais s’appliqueraient aux titulaires d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission afin de couvrir les cots engendrs par les mesures de contrle et de surveillance.

Les frais exigibles des titulaires peuvent varier en fonction de la nature de leurs activits, des caractristiques de leur installation, de la nature, de la quantit ou de la localisation des rejets ou des matires entreposes, enfouies, transformes ou traites, et du nombre d’infractions une disposition de la LQE ou de l’un de ses rglements pour lesquelles un titulaire a t dclar coupable, ainsi que de la nature ou de la gravit de ces infractions. Aux termes de cette modification, les sommes ainsi perues seront verses dans un fonds vert prvu cet effet.

Ce plan a t critiqu au cours de la commission parlementaire qui a examin la version initiale du projet de loi 44. Les intervenants s’inquitaient du fait que les inspecteurs du ministre de l’Environnement pourraient augmenter le nombre d’inspections des installations industrielles, commerciales ou agricoles pour des raisons n’ayant aucun lien avec la protection de l’environnement. titre d’exemple, des inspections pourraient tre menes pour satisfaire l’opinion publique ou pour rpondre aux pressions de groupes d’intrt ou aux plaintes formules par des comptiteurs, en vue d’apporter des revenus plus importants ce fonds vert. Le gouvernement a nanmoins maintenu sa ligne de conduite.

Incidences sur l’industrie

Les modifications apportes l’article 31 de la LQE prvoient que le rglement initial tre pris en application de ces nouveaux pouvoirs doit faire l’objet d’une tude par la commission comptente de l’Assemble nationale avant son approbation par le gouvernement. Bien que cette obligation semble rassurante pour les entreprises, il n’en demeure pas moins que tous les rglements qui seraient pris ultrieurement, notamment un rglement modifiant le rglement initial, ne seraient pas assujettis cette obligation.

La bonne nouvelle, cependant, c’est que le Ministre peut, aux conditions qu’il dtermine, exempter en tout ou en partie du paiement des frais engendrs par l’inspection des installations ou l’examen des renseignements ou documents fournis au Ministre les titulaires qui ont mis en place un systme de gestion de l’environnement qui rpond une norme qubcoise, canadienne ou internationale reconnue. Cette exemption rpond manifestement aux nombreuses inquitudes souleves par les intervenants.

Le rglement initial tre adopt par le gouvernement devrait noncer les conditions prcises permettant d’tre exempt en tout ou en partie des frais d’inspection. On peut toutefois s’attendre ce que ceux qui exploitent des installations qui ne sont pas conformes en paieront le prix, tout particulirement s’ils ont t dclars coupables d’infractions en vertu de la LQE ou de ses rglements affrents. Comme nous le mentionnions au dbut, la nature ou la gravit de ces infractions ainsi que les caractristiques de l’installation du titulaire ou les comportements de celui-ci (qui pourraient exiger un contrle plus prcis, plus frquent ou plus important) seront pris en compte par le Ministre au moment d’tablir les frais exigibles.

Avant l’adoption du projet de loi 44, le Ministre a affich dans son site Web un projet de tarification fournissant un aperu des cots potentiels qu’il pourrait facturer pour ses services ou ceux d’autres entreprises (les frais de laboratoire, par exemple).

Il ressort de cette tarification que le Ministre a constitu certains microsecteurs d’activits industrielles et commerciales exigeant de sa part des efforts plus importants l’gard des mesures de contrle et d’inspection.

Le projet de tarification dresse une liste des microsecteurs suivants :

1) les matires rsiduelles (lieux d’enfouissement de dchets spciaux, incinrateurs de dchets solides et de boues uses, lieux d’enfouissement sanitaire recevant plus de 100 000 tonnes par an);

2) les sols contamins (lieux d’enfouissement, entreprises de traitement thermique);

3) les matires dangereuses (lieux d’enfouissement, centres de transfert, incinrateurs,

lieux de traitement et d’limination);

4) les carrires et sablires (carrires ayant une usine fixe de bton bitumineux et/ou de bton de ciment, usines de bton bitumineux de type schoir-malaxeur avec un traitement des gaz par voie humide);

5) les entreprises qui entreposent pour une priode de 12 mois de la brasque ou des cumes d’aluminium ou qui traitent de la brasque ou des cumes d’aluminium;

6) les raffineries de ptrole;

7) les quarrisseurs;

8) les entreprises fabriquant des produits chimiques de base;

9) les usines de traitement du bois et;

10) les lieux d’entreposage de vhicules hors d’usage o on procde leur dmantlement hors d’une aire tanche situe l’intrieur d’un btiment ou sous un abri.

Le MENV s’attend ce que prs de 500 tablissements fassent partie de ces microsecteurs. Confront des rductions budgtaires et dans la foule du plan de modernisation 2004-2007, le Ministre a mis en place le Centre de contrle environnemental du Qubec afin d’laborer et de mettre en uvre des programmes systmatiques permettant d’accrotre les inspections et le contrle de la conformit environnementale. Le Ministre a donc dcid de prendre les mesures ncessaires pour couvrir les cots associs au contrle et l’inspection des coupables de non-respect de la rglementation environnementale.

Paul Granda est associ chez Gowling Lafleur Henderson s.r.l. et il dirige l’quipe nationale du droit de l’environnement de Gowlings du bureau de Montral. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec paul.granda@gowlings.com.